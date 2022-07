EUA. Tiroteio em centro comercial faz três mortos

Um tiroteio no centro comercial Greenwood Park, no estado norte-americano de Indiana, nos EUA, matou três pessoas e deixou outras duas feridas, incluindo uma menina de 12 anos, baleada nas costas. O atirador, cuja identidade ainda não foi revelada, também morreu, atingido por um civil armado.

O suspeito entrou no centro comercial por volta das 18h00 (11h00, em Lisboa) com uma espingarda e vários cartuchos, começando a disparar contra as pessoas que se encontravam na área da restauração. As autoridades receberam o alerta pelas 18h05 de domingo. Os dois feridos foram levados para um hospital da região.

"O verdadeiro herói do dia é o cidadão que tinha uma arma de fogo, legal, e conseguiu parar o atirador assim que começou a disparar", disse Jim Ison, chefe de polícia de Greenwood.

Um cidadão que se encontrava no centro comercial, e que estava armado com uma pistola, matou o homem, um 'herói' que Ison classificara de "bom samaritano", estando a colaborar "ativamente" com as autoridades na investigação do incidente.