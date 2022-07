Velocidade do vento "violentíssima" dificulta combate às chamas no Fundão

"Estamos perante duas frentes de vários quilómetros. Uma que entrou na freguesia de Pero Viseu e, neste momento, ainda ameaça casas à volta do núcleo urbano de Pero Viseu e de uma [aldeia] anexa chamada Vales de Pero Viseu, sendo que essa frente já ultrapassou os limites do concelho do Fundão e entrou no concelho da Covilhã", declarou o presidente da Câmara Municipal do Fundão, Paulo Fernandes, à agência Lusa, cerca de quatro horas depois de o incêndio ter começado a deflagrar em Fatela.

De acordo com o autarca, o fogo conduziu a um panorama "extraordinariamente grave", mas não atingiu habitações, adiantando que a outra frente do incêndio lavra numa zona mista agrícola e florestal, mas "tem uma mancha florestal de muitos milhares de hectares" e os meios no terreno estão a prestar atenção redobrada a esta situação na medida em que pode dar-se algo "calamitoso".