Ucrânia. Rússia reforça posições defensivas no sul do país

Numa altura, em que a Ucrânia se comprometeu a libertar gradualmente outras áreas sob ocupação, Moscovo revelou que vai reforçar as posições defensivas no sul da Ucrânia, intensificando as operações militares em “todas as áreas operacionais”.

Esta informação foi avançada pelo Ministério da Defesa britânico, acrescentando quem a Rússia está a avançar com mão-de-obra e equipamentos de defesa entre Mariupol e Zaporizhzhia, e em Kherson, enquanto aumenta as medidas de segurança em Melitopol.

“Os movimentos defensivos russos são provavelmente uma resposta às ofensivas ucranianas antecipadas, às exigências feitas pelo ministro da Defesa, Sergei Shoigu, durante uma visita recente ao Donbass, e também aos ataques que a Ucrânia está a lançar contra postos de comando, ligações logísticas e concentrações de tropas”, escreveu o ministério no Twitter, citado pelo Guardian. “Dadas as pressões sobre a mão-de-obra russa, o reforço do sul enquanto a luta pelo Donbass continua provavelmente indica a seriedade com que os comandantes russos veem a ameaça.”

Além do reforço defensivo, a Rússia está também a preparar a próxima etapa de sua ofensiva na Ucrânia, segundo um oficial militar ucraniano, que afirmou que Moscovo intensificou as operações militares em “todas as áreas operacionais”.

Foi reportado que, nos últimos três dias, foguetes e mísseis russos atingiram Kiev e fizeram, pelo menos, 40 vítimas mortais.

“Não são apenas ataques de mísseis do ar e do mar”, disse à Reuters o porta-voz da inteligência militar ucraniana, Vadym Skibitsky. “Podemos ver bombardeamentos ao longo de toda a linha de frente. Há um uso ativo de aviação tática e helicópteros de ataque... Claramente, os preparativos estão agora em andamento para a próxima etapa da ofensiva”, cita o jornal inglês.

Os militares ucranianos disseram que a Rússia parece estar a reagrupar as suas unidades para uma ofensiva em direção a Sloviansk, uma cidade simbolicamente importante mantida pela Ucrânia na região este de Donetsk.

No entanto, a Ucrânia está concentrada na missão de continuar a libertar parte do território ocupado pelos russos e o Presidente ucraniano garantiu que outras áreas ocupadas também serão retomadas gradualmente. “A Ucrânia resistiu aos ataques brutais da Rússia. Já conseguimos libertar parte do território ocupado depois de 24 de fevereiro. Pouco a pouco, vamos libertar outras áreas do nosso país que estão atualmente sob ocupação”, disse Volodymyr Zelensky, em declarações, recolhidas pela agência de notícias Ukrinform.

Segundo Zelensky, todos se devem lembrar “dos custos dos erros e das discórdias que dificultaram nas gerações anteriores” alcançar os resultados que a Ucrânia tem hoje. “Devemos lembrar o quanto o nosso povo teve de suportar antes de a soberania e a independência da Ucrânia pudessem ser restauradas”, sublinhou.