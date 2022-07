Protesto. Médicos de família e ministra da sem acordo

O presidente da Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar (APMGF) afirmou que continua longe um acordo com a ministra da Saúde, mantendo-se a intenção do Governo de contratar médicos sem especialidade para centros de saúde. Esta posição foi transmitida por Nuno Jacinto após ter sido recebido por Marta Temido no Ministério da Saúde, onde no sábado à tarde organizou um protesto contra a medida do Orçamento do Estado para 2022 que abre a possibilidade de contratação de médicos sem especialidade para os centros de saúde.

De acordo com o responsável, “a ministra da Saúde referiu que estes médicos sem especialidade não poderão ter em seu nome próprio as listas de utentes, mas não clarificou aquilo que estes colegas vão fazer para os centros de saúde, sobretudo quando estiverem em locais isolados, muitas vezes sozinhos e em condições muito complicadas”. E quando questionado se Marta Temido agendou novas reuniões com a sua associação, o presidente da APMGF esclareceu que não.

O presidente da Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar promete não baixar os baixar os braços e esclarece que já tem audiências pedidas com o Presidente da República e com os partidos, em que algumas dessas reuniões já estão marcadas. “Continuaremos a mostrar qual o nosso papel e importância até que em definitivo seja reconhecido e garantido de que só os verdadeiros médicos família é que estarão a fazer o seguimento dos utentes em Portugal”, afirmou.