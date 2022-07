Incêndios. Portugal recua para situação de alerta

O governo português decidiu não renovar a situação de contigência, que durará até as 23h59 deste domingo, ficando o país, a partir de segunda-feira, em situação de alerta. A informação foi hoje avançada por José Luís Carneiro, ministro da Administração Interna.

A decisão é justificada com a diminuição das temperaturas, que irão "baixar 2 a 8 graus", disse o reponsável, o que "exige que adotemos a situação de alerta". Também o nível de humidade, principalmente no período noturno, será reposto. "Estaremos com níveis de humidade abaixo de 30%, o que é ainda muito elevado", disse José Luís Carneiro, acrescentando que o país estava "com níveis abaixo de 20 e 10%".

A decisão será reavaliada na terça-feira, ao final do dia, em conjunto com a Proteção Civil, tendo em consideração as condições climatéricas. "O nível de alerta estará em vigor entre as 00h00 de e as 23h59 de terça-feira, dia em que voltaremos a reavaliar", destacou o ministro.

Na quarta-feira, é previsto que os termómetros voltem a subir.