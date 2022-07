Sintra. Homem mata mulher no elevador de prédio com saco de plástico na cabeça

Uma mulher, com cerca de 30 anos, foi encontrada morta com um saco de plástico na cabeça, no elevador de um prédio em Rio de Mouro, concelho de Sintra, escreve o Correio da Manhã.

Ao que tudo indica trata-se de mais um caso de violência doméstica, tendo o homicídio sido cometido pelo companheiro que, após o crime, se atirou do edifício e morreu.

Casal tinha um filho de dois anos, segundo o mesmo jornal.

As autoridades ainda estão a investigar os contornos do crime.