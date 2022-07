As noites algarvias 2022

As férias que nunca abdico de passar com os meus pais ano após ano proporcionaram-me sempre estas experiências que me levaram pelo Capitulo V, o Pier One em Vilamoura e por aí fora. Foram muitas as festas, vividas na altura certa cheias de animação e das quais ainda não abdico de quando em vez.

2022 marca definitivamente o regresso das grandes noites algarvias depois de dois anos de pandemia. Preparam-se por isso as habituais romarias a sul, onde a junção de praias com o indispensável entretenimento prometem animar as férias de muitos portugueses.

Este ritual também a mim me tem acompanhado desde a juventude, tendo feito parte de vários projetos e divertido muito nas noites quentes de verão. Recordo-me das minhas primeiras saídas para o Klub, a Trigonometria, a Locomia na Praia de Santa Eulália em Albufeira ou a Casa do Castelo.

Do projeto Sasha Summer Sessions durante quatro anos na Praia da Rocha em Portimão, do qual fiz parte, na altura como relações públicas a convite do Luís Evaristo. Grandes noites que me deixaram com toda a certeza sequelas no fígado mas que me deram também grandes amigos de norte a sul do país e onde tive oportunidade de construir grandes momentos com os conhecidos de sempre.

As férias que nunca abdico de passar com os meus pais ano após ano proporcionaram-me sempre estas experiências que me levaram pelo Capitulo V, o Pier One em Vilamoura e por aí fora. Foram muitas as festas, vividas na altura certa cheias de animação e das quais ainda não abdico de quando em vez.

Este ano Vilamoura, concentração habitual de jovens à procura de diversão, aparece com novidades, uniões e algumas surpresas. Desde logo a apresentação do Vilamoura Night Village, novo projeto no antigo espaço da Kadoc e onde mais recentemente se instalou o Lick. Três espaços, três diferentes experiências numa fusão de conteúdos que no passado se apresentaram como concorrentes. Uma zona Lick para um público mais jovem e musica eletrónica para os amantes do género, o Bliss, mais social e sofisticado com os temas da moda e festas de marcas e o Bosq como novidade, depois do sucesso em Lisboa.

Também o MoTAO regressa mesmo junto à marina com o mesmo conceito que mistura aromas e sabores asiáticos e onde tive excelentes noites o ano passado, quer ao jantar ou para beber um copo a seguir.

Volta ainda um dos clássicos que vai marcando os verões algarvios, o Praia na Villa, com um ambiente menos jovem e mais selecionado, um restaurante bem agradável na esplanada onde logo a seguir se dança até às 4 horas e uma das portas mais difíceis de passar. Assim que entra a festa é garantida.

Em Almancil, mais propriamente na Quinta do Lago depois de anos de T-Club e Trigonometria reaparece pelo segundo ano o Cuá Cuá Club, precisamente no mesmo espaço, na Bungavilia Plaza. Composto por um restaurante de José Avillez e um bar, surge agora com horário completo, até às 5 horas, um pouco ao ritmo do antigamente.

Na mesma zona, mas mais próximo do centro da vila de Almancil, surge este ano um novo conceito que tem dado muito que falar nas docas de Alcântara.

O grupo detentor do Descarado, liderado pela conhecida relações públicas Ana David surge com um “Vivant” numa antiga vivenda com jardim, onde se poderá jantar e dançar e que contempla ainda uma loja/galeria de roupa. Um projeto que promete surpreender e intrometer-se nas tendências das noites algarvias e que tem tudo para dar certo.

Muitos e bons motivos para animar o regresso dos verões sem restrições e onde tantos outros espaços de uma ponta à outra do Algarve e que não caberiam sequer em 10 crónicas nos farão dançar, rir e sorrir ao jantar ou pela noite fora. Venham elas!