Incêndio em Vale da Pia em fase de resolução

O incêndio que deflagrava Vale da Pia, freguesia de Abiul, concelho de Pombal, no distrito de Leiria, há uma semana entrou hoje pelas 06h15 em fase de resolução.

A informação foi confirmada pelo o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Leiria à agência Lusa, que ainda informou que no local estão 414 operacionais, apoiados por 97 veículos.

Pelas 8h15, o comandante José Rodrigues, da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), à mesma agência disse que os fogos nos distritos do Porto, Leiria e Viana do Castelo eram o que mais preocupavam os bombeiros.

Além do fogo em Vale da Pia, José Rodrigues também mencionou o fogo que deflagrou na terça-feira às 23h39 em Cidadelhe, freguesia de Lindoso, concelho de Ponte da Barca, no distrito de Viana do Castelo, que envolvia 266 operacionais, apoiados por 86 viaturas.