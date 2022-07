Nuno Jacinto. "Temos uma crise na obstetrícia. Não se lembraram de pôr outros médicos a fazer partos"

A Associação Portuguesa de Medicina Geral Familiar (APMGF) convocou para este sábado um protesto inédito em frente ao Ministério da Saúde. A nova regra que permite a médicos indiferenciados substituir especialistas em medicina geral e familiar nos centros de saúde está no centro da contestação.

Mas antecipa-se uma nova fratura nos cuidados primários: novo bónus salarial para unidades com menor cobertura vai duplicar salários de alguns médicos, enquanto colegas, até na mesma zona ou unidade, estão há anos a ganhar o salário base.

Nuno Jacinto, médico de família em Évora, à frente da APMGF desde 2020, traça o retrato do descontentamento dos médicos que deviam ser a porta de entrada no SNS, com a perspetiva de quem há 14 anos saiu de Lisboa para ir trabalhar para o interior.

Numa entrevista feita antes de saírem os resultados definitivos do concurso para a colocação de novos médicos de família, que terão deixado mais de metade das vagas em Lisboa desertas com pelo menos 70 médicos a abandonar o SNS, insiste que insistir em remendos não vai resolver os problemas. Acredita que será possível todos os portugueses terem médico de família, mas não pelo atual caminho, que arrisca fazer o país recuar para os anos 60, afirma.

Não há memória recente de um protesto convocado pelos médicos de família. O que vos fez avançar para esta manifestação?

Possivelmente é a primeira. O que nos fez avançar foram as últimas medidas do Governo no que toca aos cuidados de saúde primários e aos médicos de família, em especial a Lei do Orçamento de Estado, que prevê como solução para os locais que tenham uma baixa cobertura de médicos de família, e onde não se consiga contratar especialistas em Medicina Geral e Familiar, a colocação de médicos sem esta especialidade a assumirem a responsabilidade por uma lista de 1900 utentes.

Para dar algum contexto, até aqui já havia centros de saúde que faziam estes contratos para tapar buracos, como os tarefeiros dos hospitais. A diferença era que não eram médicos de família e não tinha utentes a seu cargo.

Sim. A questão é que até agora o que acontecia era estes colegas serem colocados, por exemplo, a fazer a consulta aberta, a consulta do dia, a renovação de receituário. Agora temos uma lei que coloca preto e branco que é como se fossem médicos de família e que diz que ficam responsáveis por uma lista de 1900 utentes. E apesar de se dizer que preferencialmente ou predominantemente será para as situações agudas de carência de profissionais, o que é facto é que está lá escrito que ficam responsáveis por uma lista de 1900 utentes. E para um médico ser responsável por uma lista de 1900 utentes tem de ser médico de família, por isso não o podemos aceitar.

Ficarão responsáveis sem supervisão, independentemente da experiência e formação?

Sim, sem supervisão. São autónomos e não têm supervisão absolutamente nenhuma, que para que se perceba o que está em causa é uma realidade diferente do que acontece na maioria dos sítios em que se recorre a médicos indiferenciados. E podem dizer que já há exceções no país onde há colegas sem especialidade com listas a cargo. Sim, é verdade. Isso aconteceu há dez, 15 anos e também foi contestado na altura. Mas são situações excecionais e que deveriam ser resolvidas progressivamente. O que estamos a fazer agora é exatamente o caminho oposto, que é pegar no que deviam ser exceções e começar a torná-las a regra.

Pode haver sempre a reação de que é uma posição corporativista.

Pode, mas a questão não é sermos corporativistas. Temos de oferecer cuidados com qualidade aos nossos utentes e para termos isso nos centros de saúde existe uma especialidade que é a de medicina geral e familiar. Tem 40 anos de história, não tem quatro dias. É uma formação que é feita após o curso e após a formação geral e a formação específica ao longo de quatro anos. E existe por um motivo.

Sendo uma especialidade generalista, ela não é uma especialidade simplista, tem muitas particularidades. Essa formação reflete-se nos utentes e doentes, reflete-se na prevenção de doenças, reflete-se no controlo de inúmeras doenças crónicas, reflete-se no envio de doentes à urgência e na referenciação a consultas hospitalares.

E tem outro princípio básico: a medicina hoje em dia não é compatível com o médico que faz tudo. Isso já não existe. Claramente com a evolução da medicina o caminho é o da especialização. E mesmo dentro das especialidades começa a haver cada vez mais subespecialidades e áreas de interesse. Este é o caminho dos países civilizados. Não podemos ter outra vez a ideia que um médico é um médico e basta. Até porque isto abre a porta a que, no futuro, possamos assumir que qualquer médico pode fazer as tarefas de qualquer especialidade, basta que tenha ali um treinozinho. Não pode ser.

Para ler a versão completa da entrevista, clique aqui para obter a edição digital do jornal i deste fim de semana.