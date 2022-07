Guerra. Ataque russo mata pelo menos 20 pessoas na cidade ucraniana Vinnytsya

As tropas russas lançaram, esta quinta-feira, um ataque contra a cidade ucraniana Vinnytsya, a sudeste a Kiev, matando pelo menos 20 pessoas, incluindo três crianças. Outras 25 pessoas ficaram feridas.

"Nesta altura sabe-se que vinte pessoas morreram no ataque com mísseis contra a cidade, incluindo três crianças. Noventa pessoas procuraram ajuda médica", disse Kyrylo Tymochenko, adjunto do chefe de gabinete do chefe de Estado da Ucrânia, acrescentando que Moscovo atacou o centro daquela cidade com mísseis de cruzeiro Kalibr lançados de um submarino, no Mar Negro.

Um dos incêndios, provocado pelo impacto dos mísseis russos, alastrou-se até um parque de estacionamento onde se encontravam cerca de 50 automóveis. Vynnytsia é uma cidade habitada por cerca de 300 mil pessoas.