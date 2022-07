Proteção Civil faz ponto de situação: 160 pessoas feridas desde 07 de julho e seis incêndios ativos

O comandante nacional de Emergência e Proteção Civil, André Fernandes, deu conta do ponto de situação quanto aos incêndios que estão a exigir mais esforços no país: são seis ocorrências que se localizam em Leiria (dois incêndios), Lindoso, Viana do Castelo, Oliveira de Azeméis, Aveiro e Baião.

Nestes locais, estão envolvidos 1.454 operacionais, 425 meios terrestres e 20 meios aéreos, indicou André Fernandes.

Já os incêndios de Ourém, Faro, Palmela, Caminha, Seia e Salvaterra de Magos, que lavraram o país ontem, estão dominados, no entanto, ainda estão no locais operacionais para garantir que as chamas ficam “totalmente extintas”.

O comandante também confirmou de desde 7 a 13 de julho, 160 pessoas ficaram feridas, entra as quais quatro em estado grave – dois são agentes da proteção civil e os restantes civis.

"A maioria das pessoas retiradas de casa já regressaram às suas habitações", adiantou André Fernandes, apelando à população para não usar fogo nem maquinaria.

Nos vários incêndios dominados, foram contabilizados os danos materiais. Em Ourém, ficaram 28 casas, anexos e garagens danificadas; na área de Pombal, 12 habitações, uma roulotte, dois armazéns, um aviário e uma serração; Caranguejeira – muita afetada pelo incêndio – quatro habitações e uma vacaria; tanto em Ourém, Espite e Faro ficaram destruídas duas habitações; em Palmela, várias habitações e viaturas ainda estão sob contabilização e Oliveira de Azeméis, uma habitação e uma oficina.