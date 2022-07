Portugal. Bruxelas sobe para 6,5% previsão de crescimento

A Comissão Europeia reviu em alta as previsões para o crescimento do produto interno bruto (PIB) de Portugal este ano, passando de 5,8% para 6,5%. Mas, para os anos seguintes, as projeções foram revistas em baixa passando de 2,7% para 1,9%.

Segundo as previsões económicas de verão de Bruxelas, Portugal será o país da União Europeia que mais crescerá este ano, algo que, na verdade, já acontecia nas projeções anteriores. No entanto, em 2023, Portugal cai na lista e ocupa o 15.º lugar no que diz respeito ao crescimento.

Também a inflação foi revista em alta: Para Portugal está prevista uma inflação de 6,8% este ano e 3,6% no seguinte.

Para a Europa, a Comissão Europeia previu uma inflação a bater “máximos históricos” este ano, de 7,6% na zona euro e de 8,3% na União Europeia.

