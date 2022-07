A crónica da crónica

Há quem diga que a crónica é um género menor de literatura. Disse, está dito. Não é por isso que vou largar o QWERT agora mesmo e pôr-me a escrever romances em barda como o Camilo, embora muitos dos romances do Camilo sejam crónicas gigantes. Drummond de Andrade dizia que a crónica é uma flor. Dura o que dura. Rabisco dezenas de crónicas por dia. Umas guardo, outras deito fora, finalmente há algumas que publico aqui. Quem me oferece as crónicas é o mundo e as pessoas e os bichos que vivem nele: tanto um velhinho amargurado de 326 anos agarrado à bengala num banco de jardim como um jovem engravatado cheio de si próprio, convencido que a vida nunca se acaba numa quinta-feira; tanto a mulher feia que debruçou na janela, como na canção do Chico, julgando que a banda tocava para ela, como o ser diáfano que continua a atravessar a rua da minha vida sem olhar para trás e sem dizer adeus; tanto os pardais que devoram arroz aos quilo na minha varanda sobre o Sado como os pombos que tombam mortos, a pique, dos beirais do Bairro Alto. Escrevo crónicas porque mas entregam, completas, já escritas e tudo, com a pontuação nos lugares corretos. Não pago nada por elas senão o esforço de, volta e meia, imaginar. E de teclar no computador durante os cinco minutos que me levam a passá-las para o papel. Como dizem os hindus, a mente é um macaco bêbado e tagarela, mas quantas vezes temos nós a paciência de ouvirmos, nem que seja por minutos, os macacos bêbados e tagarelas que fazem o favor de se sentarem à nossa mesa? E quantas vezes eles têm histórias para nos contar? Escrever uma crónica sobre as crónicas é como escrever uma carta à mulher que amamos mas à qual temos vergonha de expor as nossas fraquezas. Exatamente porque não levamos a crónica a sério e a mulher que amamos só deveria merecer da nossa parte romances e epopeias. Por isso escolho o caminho mais simples, levanto-me com pressa de viver, levo a crónica pela mão, e vou namorar com ela para um qualquer lugar de Lisboa onde se veja o Tejo e lhe possa dizer, por entre beijos, que é a melhor companhia dos meus dias..