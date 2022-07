Já não há urgências hospitalares fechadas...

A gravidade da situação merece toda a atenção, mas com os incêndios desapareceram os encerramentos das urgências hospitalares, o aumento da covid ou a nomeação de um ex-ministro do Ambiente para um departamento ambiental de um dos principais escritórios de advogados. Dá para pensar que só corremos atrás do momento...

No fim de semana fui visitar amigos que vivem e trabalham na Quinta do Lago e em Vale de Lobo e, à semelhança de tantas outras vezes, pensei que por ali, devido ao elevado investimento no ordenamento dos aldeamentos, o fogo não teria muito para larvar - excetuando as zonas de floresta nos Pinheiros Altos e nas traseiras de Valverde. Quando me disseram que o incêndio estava a galgar a Quinta do Lago e que tinham fechado os dois centros comerciais existentes, achei estranho e pensei que o mesmo fosse extinto rapidamente. Mas não. Ao final da noite, quem vive em Valverde, à entrada da Quinta do Lago no lado esquerdo, debatia-se com o fogo tentando salvar as suas casas, muitas elas de primeira habitação. Se aquela zona, que tem essencialmente relva e pinheiros, além das tais duas florestas, o que se iria passar no resto do país?

E é aí que começam a chegar as notícias de Palmela e de como uma cidade como Setúbal começava a ficar em perigo. Que raios, mas como é possível o fogo não se deter mesmo perante o betão? A resposta é dada por Xavier Viegas, especialista em questões climatéricas: “Com condições extremas, o fogo pode chegar a qualquer lado”. É certo que muitas casas estiveram em perigo, mas, até à hora que escrevo, nenhum prédio de Setúbal tinha sido atingido. Sorte diferente tiveram muitas pessoas que vivem em zonas mais rurais, tendo perdido muito: desde a casa, ao gado e aos armazéns.

O cenário é mesmo assustador, pois os bombeiros e todos os envolvidos nos ataques aos incêndios têm hoje muito melhores meios, mas que acabam por ser insuficientes perante as alterações climatéricas. O que vai obrigar a um trabalho muito mais árduo de prevenção, em que todos vão ter de se empenhar, cada um à sua maneira.

P. S. A gravidade da situação merece toda a atenção, mas com os incêndios desapareceram os encerramentos das urgências hospitalares, o aumento da covid ou a nomeação de um ex-ministro do Ambiente para um departamento ambiental de um dos principais escritórios de advogados. Dá para pensar que só corremos atrás do momento...