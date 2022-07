Lousã foi o local mais quente do país. Atingiu os 46,3ºC

Lousã foi esta quarta-feira o local mais quente de Portugal, a atingir temperaturas de 46,3 graus.

A informação foi avançada à agência Lusa pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), adiantando que se seguiram Santarém (46,2ºC), Amareleja (45,6ºC), Mora (45,4ºC), Alvega (45,2ºC) e Reguengos (45,1ºC).

Pedro Sousa, meteorologista daquele instituto, adiantou ainda que mais de 50 estações meteorológicas registaram temperturas máximas entre os 40 e os 45 graus.

Para quinta-feira, as previsões apontam para um dia quente mas com um "ligeiro desagravamento" do calor no litoral, adiantou o meteorologista. A partir do fim-de-semana, espera-se o regresso das temperaturas habituais para esta época do ano.

Por outro lado, na região do interior Norte, particularmente em Trás-os-Montes, as previsões são de que a temperatura aumente na quinta-feira, devendo o calor extremo manter-se até domingo.

Em comunicado, o IPMA escreve ainda que as temperaturas superiores a 40 graus se vão manter "em grande parte do território" continental na quinta-feira, à "exceção de alguns locais do litoral", região onde a temperatura começará a diminuir na sexta-feira.

Já no interior, a previsão é de que as temperaturas continuem elevadas até domingo, sendo que o tempo quente "resulta da circulação de uma massa de ar muito quente e seco, originária do Norte de África". Por isso, a ocorrência de noites tropicais manter-se-á na generalidade do continente na quinta-feira, continuando nas noites seguintes no Algarve e no interior.

Devido a estas condições e "à previsão de valores baixos de humidade relativa do ar, temporariamente inferiores a 20% em vastas áreas do interior", o risco de incêndio florestal será máximo e muito elevado em quase todas as regiões do interior Norte e Centro e no interior do Algarve até ao final desta semana, alerta o IPMA.