Mangualde. Incêndio dado como dominado

O incêndio que, pelas 02h00 desta quarta-feira, deflagrou em Magualde, tendo destruído cerca de 290 hecatres de floresta, foi dado como dominado, avançou o presidente da Câmara Municipal, que diz esperar uma noite "mais calma" que a anterior.

À agência Lusa, Marco Almeida adiantou que o incêndio foi dominado mais que "estão ainda no terreno cerca de 140 operacionais com 40 veículos no sentido de poderem acautelar um possível reacendimento".

"O vento, entretanto, acalmou, os meios aéreos deram a resposta adequada, assim como os meios terrestres e agora espera-se uma noite mais calma, depois de terem ardido 290 hectares de povoamento florestal", acrescentou o autarca daquela câmara municipal, no distrito de Viseu.

O responsável disse ainda, depois de uma reunião com os responsáveis da Proteção Civil, que "nenhuma casa ardeu ou foi atingida, não se registaram vítimas e as pessoas (menos de uma dúzia), que tiveram de ser deslocadas por precaução regressaram [a casa] minutos depois".

Foram contabilizados, na sequência do incêndio, "quatro feridos ligeiros, bombeiros que foram tratados no local, à exceção de um que foi transportado, para ser visto e monitorizado, para o Centro Hospitalar" Tondela-Viseu (CHTV).