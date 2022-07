Avaria no motor leva canadair a amarar em Ferreira do Zêzere

Um dos aviões que estava a combater incêndios em Leiria amarou, esta quarta-feira, no Lago Azul, em Ferreira do Zêzere, devido a uma avaria no motor esquerdo.

A avaria no motor da asa esquerda levou o Canadair a amarar, pelas 17h40, no lago, sem se registar quaisquer danos ou vítimas, explicou o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Santarém à agência Lusa.

O avião será rebocado para a margem por botes das corporações de bombeiros que já estão no local, afirmou a mesma fonte.

Segundo o site da Proteção Civil, pelas 19h48, 1.029 operacionais estão no distrito de Leiria, apoiados por 302 viaturas e quatro meios aéreos.