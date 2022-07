Euro volta a desvalorizar face ao dólar

O euro continua a negociar sob pressão, tendo atingido ontem a paridade contra o dólar. De acordo com a Bloomberg, a moeda única já acumula uma desvalorização de 12% desde o início do ano contra o dólar.

Este recuo tem sido atribuído a múltiplos fatores, entre os quais a guerra na Ucrânia e ao risco do corte do fornecimento do gás da Rússia, que pode fazer a Europa mergulhar numa recessão.

Já na terça-feira, a moeda única europeia chegou a um câmbio de um para um com o dólar, o que não ocorria há 20 anos, desde 15 de julho de 2002.