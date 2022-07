Calor em Xangai atinge 40,9 graus, temperatura mais alta de sempre

A temperatura na cidade chinesa de Xangai atingiu hoje os 40,9 graus, a temperatura mais alta desde que começou a haver registos, em 1873, informou o jornal oficial Global Times.

O recorde anterior datava de agosto de 2013, quando a temperatura atingiu os 40,8 graus.

Devido a esta onda de calor que atinge a China, o serviço meteorológico nacional emitiu o alerta laranja, o segundo mais alto, devido às altas temperaturas na cidade e outras regiões do país.

As temperaturas vão exceder os 40 graus em várias regiões do sul, centro e leste da China.

Na província de Zhejiang, próximo de Xangai, alguns hospitais relataram a admissão de pacientes afetados por insolação, vários dos quais morreram.

As províncias costeiras vizinhas de Jiangsu e Fujian também estão a sofrer com o calor intenso, enquanto Henan, Sichuan e Heilongjiang, no interior, registaram várias hospitalizações por insolação, com um número ainda não relatado de mortes.

As autoridades utilizaram as redes sociais do país para emitir recomendações aos cidadãos, no sentido de evitarem atividades ao ar livre nas horas mais quentes, e sugeriram que os trabalhadores expostos a altas temperaturas tomem as medidas de proteção necessárias.

Especialistas dizem que estes eventos climáticos extremos estão a tornar-se cada vez mais frequentes devido às alterações climáticas.

Centenas de milhares de pessoas foram também retiradas no centro e sul da China devido a inundações.

A China impõe um sistema de alerta meteorológico codificado por cores de quatro níveis, com o vermelho a representar o alerta mais grave, seguido por laranja, amarelo e azul.