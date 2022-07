Presidente da Câmara sobre incêndio em Ansião: Três horas de "terror" e "muito pânico"

Foram verdadeiramente três horas de “muito pânico”, afirmou o presidente da Câmara de Ansião, António Domingues, ao falar sobre o incêndio muito intenso que se viveu naquela localidade em Leiria.

"Tivemos um incêndio com muita intensidade e foram três horas terríveis, de muito pânico. Vivemos momentos muito difíceis", sublinhou o presidente socialista à agência Lusa, que ainda informou que as chamas terão ardido "duas ou três casas devolutas" e um "armazém com maquinaria", na localidade de Mogadouro, uma das zonas mais afetadas pelo fogo, que teve início no concelho de Pombal.

António Domingues também lamentou os “poucos meios” que estavam em Ansião, o que contribuiu para reacendimentos.

"Os bombeiros estiveram no apoio às habitações, mas desmobilizaram vários meios de manhã, devido a uma avaliação que fizeram e ficaram poucos para a consolidação e rescaldo. Por volta do meio-dia, com as temperaturas elevadas, houve reacendimentos", explicou.

"Foram três ou quatro horas de pânico. Houve sempre casas em risco e só um milagre impediu que ardessem. O fogo passou mesmo entre as casas. Os bombeiros também se esforçaram para proteger as habitações", relatou o presidente, que está no terreno a fazer um ponto de situação e que teme por mais reacendimentos ao longo do dia de hoje.

De acordo com o presidente da Câmara de Ansião, o reforço de meios chegou apenas perto das 19h, quando o fogo já tinha emergido para o outro lado. A autarquia já estava a enviar pedidos de reforço de ajuda desde as 13h.

Na ótica de António Domingues, estes fogos acontecem por "negligência", como "trabalhos agrícolas que não deveriam ser feitos", e por mão criminosa.

"A Polícia Judiciária está no terreno e já foi identificado o local da primeira ignição. Na situação em que aconteceu não pode ter sido negligência e não estava trovoada para ser resultado de uma situação natural", adiantou.

O fogo em Ansião é uma consequência de um incêndio no concelho de Pombal, que deflagrou na sexta-feira, pelas 14h50.

Segundo a página da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, consultado às 13h41, estavam no terreno 425 operacionais, apoiados por 108 viaturas e seis meios aéreos.

O IPMA emitiu para esta quarta-feira um alerta vermelho – o mais grave - para 16 dos 18 distritos de Portugal continental, com mais de uma centena de concelhos em perigo máximo de incêndio rural.