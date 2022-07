Como é baço o céu de lisboa. De repente, parece que estamos em Karachi ou Nova Delhi, tapados por uma placa de cimento que é feita não sei ao certo de quê, se de nuvens se de fumo, se de poeiras viajantes do Norte de África. Sei que não é, definitivamente, azul-ferrete. Aquele céu azul-ferrete de Lisboa sobre o qual o divino Eça conseguiu escrever em todos os seus livros. Afirma o pantone que azul-ferrete é a cor azul, muito carregada, quase preta. À medida que a tarde cai, e acabará por cair em algum lado porque nunca nos cai em cima da cabeça, talvez, quanto muito, cinzento-ferrete. Presto atenção a quem passa, cada um carregado com os seus problemas, as suas soluções ou falta delas, de alma mais leve por via de uma paixão passageira ou mais pesada se passou à fase de ser séria e trouxe consigo o medo de a perder. A gente que passa, quando passa não tem sombra, como Peter Pan, o rapazinho que não queria crescer. De certa forma percebe-se. O céu, naquele seu cinzento quase-ferrete engoliu todas as sombras, tornou-se um céu-sombra, todas as que temos fugiram para lá como se tivessem sido sugadas e não se desenham nem nas ruas nem nos passeios. Apesar de tudo, não me deixo enganar: esta fuga das sombras, as nossas e as dos outros, até das que nos vivem por dentro, é apenas uma nuvem passageira que com o vento se vai. Um vento daqueles que costuma torcer o mundo. As sombras voltarão e, com elas, o medo porque é nas sombras que o medo se esconde, é por entre elas que viaja de cada um de nós para cada um dos outros. José Luís Borges também pode recitar poemas na Rua do Norte. Não serei eu a impedi-lo: “Esta penumbra é lenta e não dói;/flui por um manso declive/e se parece à eternidade./Meus amigos não têm rosto,/as mulheres são aquilo que foram há tantos anos,/as esquinas podem ser outras,/não há letras nas páginas dos livros”. Sentado na penumbra do céu de sombras não sei porque as mulheres de Borges têm de ser aquilo que foram. Sob o risco do velho lamento: “Ele não é mais o mesmo!” Que leva como resposta: “Talvez porque ela é sempre a mesma...”