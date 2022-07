População mundial deve chegar aos 8 mil milhões a 15 de novembro

Segundo novas projeções do Departamento de Assuntos Económicos e Sociais das Nações Unidas, a população mundial deve chegar aos 8 mil milhões de pessoas até 15 de novembro deste ano, revelando ainda mais pormenores interessantes como o facto de ser estimado que a Índia irá ultrapassar a China e tornar-se o país mais populoso do mundo já em 2023.

A razão que justifica a diminuição da população chinesa deve-se ao envelhecimento e ao historial de restrições, como é o caso da política de “filho único”, ao passo que a Índia, apesar de ter introduzido programas nacionais de planeamento familiar em 1952, parece estar a caminhar na direção oposta.

Este estudo foi publicado no mesmo dia em que as Nações Unidas assinalam o Dia Mundial da População, que foi proclamado e adotado pela Assembleia-Geral da organização em 21 de dezembro de 1990.

“Antecipar o nascimento da pessoa que fará a população chegar aos 8 mil milhões na Terra, é “um lembrete da nossa responsabilidade de cuidar do planeta e um momento para refletir como ainda estamos aquém nos nossos compromissos de uns para com os outros”, disse o secretário-geral da ONU, António Guterres, em comunicado, sem citar casos específicos.

É também “um momento para celebrar a nossa diversidade, reconhecer a nossa humanidade comum e para nos maravilharmos com os avanços na saúde, que prolongaram a expectativa de vida e reduziram drasticamente as taxas de mortalidade materna e infantil”, sublinhou ainda Guterres.

De acordo com o departamento da ONU responsável por tais previsões, a população mundial está a crescer ao ritmo mais lento desde 1950, algo que pode também ser motivado pela facto de a população ainda estar a enfrentar a pandemia provocada pela covid-19, afirmam especialistas. Ainda assim, as estimativas referem que a população mundial pode chegar a cerca de 8,5 mil milhões em 2030 e 9,7 mil milhões em 2050, atingindo cerca de 10,4 mil milhões de pessoas na década de 2080 para depois permanecer nesse nível até 2100.

Tendo sido observada uma diminuição da natalidade em vários Estados ditos desenvolvidos, mais de metade do aumento esperado da população nas próximas décadas deverá concentrar-se em oito países, segundo o departamento da ONU. São eles a República Democrática do Congo, o Egito, a Etiópia, a Índia, a Nigéria, o Paquistão, as Filipinas e a Tanzânia.