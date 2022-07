Autópsia a José Eduardo dos Santos aponta para morte natural

Já são sabidos os resultados preliminares da autópsia feita ao antigo presidente de Angola, José Eduardo dos Santos. Tudo aponta para uma morte por causas naturais.

De acordo com uma fonte judicial à agência Lusa, os resultados da autópsia preliminar feita durante o fim de semana a José Eduardo dos Santos mostram uma "insuficiência cardíaca" e uma grande infeção pulmonar, contudo, no relatório entregue à família lê-se que é preciso complementar esta informação com mais exames antes de uma conclusão definitiva.

O resultado preliminar afasta assim, para já, as questões levantadas pela filha do antigo presidente, que sugeria que este podia ter sido envenenado, daí a necessidade de se realizar uma autópsia para averiguar essa possiilidade.