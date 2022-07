Aeroportos. Caos prejudica turismo e imagem de Portugal

O caos nos aeroportos nacionais e europeus continua com dezenas de voos em Portugal e, também, para Portugal, a serem cancelados diariamente. Quem o lembra é a Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP) que diz que, por isso, se prevê que “uma importante percentagem dos passageiros afetados venha a exigir reembolsos, facto que pode penalizar o setor de alojamento turístico, aumentando o número de cancelamentos”.

A associação diz ainda que “mais preocupante é a possibilidade real dos cancelamentos e atrasos se poderem prolongar até setembro, penalizando seriamente o turismo pelas perdas acumuladas que pode gerar nos próximos meses”. E garante que esta situação “está a prejudicar o nosso turismo e a imagem de Portugal”.

Na manhã desta terça-feira a ANA - Aeroportos de Portugal informou que estariam cancelados 16 voos que deviam ter tido lugar no dia de ontem. No entanto, como tem acontecido diariamente, ao final do dia o número de voos cancelados costuma ser maior que o anunciado da parte da manhã.

A maioria pertence à TAP, o que faz com que esta companhia aérea seja a mais reclamada, segundo a Deco e o Portal da Queixa.