Polónia. Vigilância eletrónica na fronteira

Bielorrússia

A Polónia vai instalar um dispositivo de vigilância eletrónica ao longo da sua fronteira com a Bielorrússia, que cobrirá uma área ainda maior do que a do muro de 186 quilómetros, cuja construção foi concluída há poucos dias.

Barreira

A porta-voz da guarda fronteiriça polaca, Anna Michalska, indicou que a barreira física que já existe só estará funcional após a instalação de uma barreira eletrónica, que irá cobrir os locais onde foi impedida a instalação de muros. A parte física do muro de 5,5 metros de altura, cuja construção foi concluída há poucos dias, custou cerca de 300 milhões de euros, segundo o Governo polaco.

Vigilância

Desde agosto do ano passado, milhares de migrantes, com origem sobretudo no Médio Oriente e em África, tentaram cruzar a fronteira da Bielorrússia para a Polónia, país que pertence à UE. Segundo Bruxelas, o regime bielorrusso organizou deliberadamente este aumento do fluxo de migrantes como retaliação pelas sanções europeias impostas para penalizar o regime de Lukashenko. A Polónia respondeu enviando milhares de militares para a fronteira e adotando um estado de emergência, além de construir uma cerca de arame farpado.