10.º etapa da Tour de França em bicicleta interrompida por ativistas em protesto

Um grupo de ativistas interrompeu, esta terça-feira, durante 13 minutos a 10.º etapa da Volta a França em bicicleta.

Com ainda 40 quilómetros por pedalar até ao fim, os manifestantes, algemados uns aos outros, bloquearam a estrada num protesto contra as alterações climáticas, no momento em que dois ciclistas seguiam em fuga com uma certa vantagem do pelotão. Veja o momento da ação das autoridades policiais para desmobilizar os ativistas na galeria.

Após intervenção policial, a corrida foi reiniciada pelas 15h25.

A 10.ª etapa liga Morzine a Megève, ao longo de 148,1 quilómetros pedalados entre as serras dos Alpes franceses.