Moura. Homem encontrado morto na berma da Estrada Nacional

Um homem com cerca de 50 anos foi, no início da tarde desta terça-feira, encontrado morto na berma da Estrada Nacional 255 (EN255), no interior da cidade de Moura.

A vítima apresentava ferimentos na zona da cabeça e escoriações nos braços, escreve o Correio da Manhã.

Para o local, deslocaram-se os Bombeiros de Moura e a ambulância do suporte imediato de vida do INEM, sem conseguir reverter, contudo, a situação.

O alerta terá sido dado por uma pessoa que avistou o corpo, estando a Polícia de Segurança Pública (PSP) no local.