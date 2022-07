A1 cortada nos dois sentidos devido a incêndio em Leiria

A Autoestrada 1 (A1) encontra-se atualmente cortada nos dois sentidos, entre Pombal e Leiria e Fátima e Leiria, devido a um incêndio que esta terça-feira deflagrou na freguesia de Caranguejeira, no concelho de Leiria.

De acordo com declarações do capitão da GNR Rui Costa à agência Lusa, a alternativa é o itinerário complementar 2 (IC2) a norte de Leiria e a Estrada Nacional 113, para sul.

Segundo a página da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ProCiv), pelas 15h12 encontravam-se a combater os incêndios no distrito de Leiria 434 operacionais, apoiados por 118 veículos e sete meios aéreos.

Recorde-se que entre a a passada sexta-feira, dia 8 de julho, e domingo, o país esteve em estado de alerta devido ao risco de incêndio rural, tendo esta situação passado para contigência na segunda-feira, uma situação que se vai manter, pelo menos, até às 23h59 de sexta-feira.

A situação de contigência corresponde ao segundo nível de resposta da Proteção Civil e é declarada quando, devido à ocorrência ou iminência de acidente grave ou catástrofe, se reconhece a necessidade de adotar medidas preventivas ou medidas especiais de reação não mobilizáveis no âmbito municipal.

Devido à situação de risco em Portugal, foi ativado o Mecanismo Europeu de Proteção Civil e a Comissão europeia mobilizou, no domingo, dois aviões espanhóis para combater os incêndios nem território nacional.

Estão sob aviso vermelho desde as 9h00 de hoje devido ao tempo quente os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Vila Real, Bragança, Guarda, Castelo Branco e Portalegre. Este aviso, emitido pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), vai estar em vigor até às 18h00 de quarta-feira, passando depois para laranja.

O aviso vermelho, indica o IPMA, corresponde a "uma situação meteorológica de risco extremo".

Quase todo o território de Portugal continental apresenta esta terça-feira um perigo máximo e muito elevado de incêndio rural, devido às altas temperaturas.