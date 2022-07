Economia portuguesa deve crescer 6,3% este ano

A economia portuguesa deve acelerar 6,3% este ano e 1,7% no próximo, segundo as estimativas dos especialistas da Allianz Trade, acionista da Cosec – Companhia de Seguro de Créditos. Estes valores superam as previsões para o produto interno bruto (PIB) da Zona Euro. No que diz respeito à inflação em Portugal, prevê-se que se situe nos 5,6% em 2022 e nos 3% no próximo ano, ficando abaixo das estimativas para os países da moeda única.

Os especialistas dizem que os efeitos diretos e indiretos da guerra da Ucrânia “estão já fazer-se sentir nas economias”, sendo esse o principal motivo de os ter feito rever as suas estimativas para o crescimento mundial.

No estudo recente Economic and Market Outlook: Running up the hill, os economistas estimam que o PIB da Zona Euro cresça 2,8% neste ano, “estando em linha com a previsão para a economia mundial”. Já para o próximo ano, as previsões apontam para uma subida do PIB de 1,5%, situando-se assim abaixo da estimativa para o crescimento global.

“Não esperamos assistir a uma forte dinâmica de crescimento económico na Zona Euro no próximo ano. Há alguns obstáculos – como os preços altos da energia, uma elevada incerteza e o agravamento das condições de financiamento – que são de natureza estrutural. O desemprego deve cair para um novo mínimo, mas o consumo privado deverá aumentar apenas moderadamente porque os salários não vão subir o suficiente para compensar os efeitos prolongados da inflação”, afirma Ludovic Subran, economista-chefe da Allianz Trade.

E acrescentam que, olhando para as principais economias da moeda única, a Alemanha deverá crescer 1,7% em 2022 e 1,4% em 2023, enquanto o PIB da França deverá expandir 2,5% neste ano e 1,5% no próximo. A Espanha, um dos principais mercados para as exportações portuguesas, avançará, estima a Allianz Trade, 3,9% em 2022 e 1,9% no próximo ano.

“O crescimento económico no próximo ano deverá abrandar e, nesta altura, há cada vez mais receios de uma eventual recessão económica”, aponta o economista-chefe da Allianz Trade.

Inflação superior a 7%

E não há dúvidas que os preços vão continuar a subir. Os especialistas da Allianz Trade estimam que a inflação no conjunto dos países da moeda única se situe nos 7,2% neste ano, sendo o pico alcançado já no final do verão. E, para o ano seguinte, a estimativa é que a taxa de inflação seja de 3,2%. “Esta subida dos preços vai ser acompanhada por um aumento dos salários mas em menor escala”, dizem que os economistas que preveem que os ordenados nos 19 países do euro avancem 4,1% em 2022 e 4,2% no próximo ano.

Já à escala mundial, a taxa de inflação deverá alcançar os 8,1% em 2022 e os 4,7% em 2023.

E os economistas dizem ainda que a economia mundial avance 2,9% em 2022 e 2,5% em 2023.

A economia norte-americana, a maior do mundo, deverá crescer 2% em 2022 e 1% no próximo ano. “No caso dos Estados Unidos, revimos em baixa as nossas perspetivas para o crescimento económico devido a uma posição mais agressiva da Reserva Federal (Fed), ao facto de a inflação continuar elevada e a uma diminuição do apoio orçamental”, afirma o economista-chefe da Allianz Trade. “A elevada inflação começa a ter efeitos sobre os gastos dos consumidores. Uma parte considerável dos norte-americanos conseguiu aumentar as suas poupanças durante a pandemia, mas essa almofada está, gradualmente, a esgotar-se devido à escalada dos preços”, admite ainda.

O PIB da China, a segunda economia mais forte do planeta, deverá escalar 4,1% em 2022 e 5,2% em 2023.