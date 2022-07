Refugiados. Navio humanitário desembarca 314 pessoas em Itália

Vão embarcar, nas próximas horas, no porto italiano de Taranto, 314 migrantes que atravessavam o Mediterrâneo central no navio 'Geo Barents'.

"Depois de quase cinco dias de espera, os 314 sobreviventes vão desembarcar no porto de Taranto, em Itália. Que alívio, depois de todas as experiências traumáticas pelas quais passaram", escreveu a organização, através das redes sociais.

Entre os 314 migrantes, estão 73 menores, sendo que o mais novo tem apenas três meses, todos resgatados em seis operações, realizadas na quinta-feira.

O navio já atracou, no domingo passado, em Taranto, situado na região da Puglia (sul da Itália), onde desembarcaram os um total de 65 sobreviventes - e também o cadáver de uma mulher -, na sequência do naufrágio ocorrido em 28 de junho, no qual morreram pelo menos 30 pessoas.