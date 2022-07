Os sapos e os homens-rã

Alcácer ferve mas o sol não arde. Um céu cinzento, de horizonte a horizonte, como um daqueles cobertores de papa que havia nos baús de casa dos avós. E o céu calou os pássaros. Não os vejo. Ou, pelo menos, limitou-me a ver um ou outro que me visitam na varanda, desiludidos. Acabou-se-me o arroz e eles, mal habituados, ignoram as migalhas de pão e de bolachas, parecendo adivinhar que o pão tem três dias e que as bolachas já tinham passado o prazo de validade. Olho a rua deserta. As pessoas esconderam-se desta espécie de Inferno. A temperatura já chegou aos 43º, deve estar a chegar a altura de começar a descer, mas nem uma brisa sopra dos lados do mar para onde o Sado corre tão devagar como se as águas tivessem engrossado até à espessura do sangue. Não há um segundo sequer de alívio para os bichos que vivem no céu. Por mim, pouco me importo, é como se a mãe Índia entrasse em minha casa e eu suasse em rios as saudades que tenho dos meus lugares íntimos, lá longe, onde o Ganges passa como se passasse na Rua dos Douradores ou, melhor ainda, aqui na Freitas Branco cujas pedras da calçada parecem, também elas, servir de corredores para a canícula. Ontem, pela madrugada, os sapos coaxaram ensurdecedoramente e homens-rãs vieram mergulhar em exercícios mesmo aqui em frente, na margem do lado de lá. As estrelas picavam o escuro do céu como pioneses iluminados, uma lua baça ficou muito tempo dependurada no mesmo lugar, conversámos horas a fio até sermos vencidos pelo cansaço. A Ana Paula e a Susana são amigas de mais de trinta e anos e quase trinta vidas. É em momentos como estes que se dá larga à nostalgia e as palavras se misturam e se entrechocam como se fizessem sentido. E depois, olhamos para trás, e percebemos que, afinal, a vida é apenas tudo o que passou enquanto perdíamos tempo a fazer planos para ela...