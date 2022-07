Não temos cultura de prevenção

É um clássico desta altura: as lojas de eletrodomésticos não devem ter mãos a medir no que diz respeito a aparelhos de ar condicionado ou mesmo ventoinhas, provocando roturas nos stocks. Os consumidores, onde me incluo, há muito que sabiam que se anunciava a chegada do calor e que se se tivessem precavido teriam comprado mais barato e sem confusões - muitos vão ficar à espera de novas remessas de aparelhos. Isto é o que diz respeito aos consumidores finais, onde muitos de nós adiamos o que não devíamos.

Com o Governo, este ou outros, passa-se o mesmo. Anunciam-se grandes medidas na prevenção de incêndios, mas quando a época infernal tem início descobrimos que muito ficou por fazer e que será preciso gastar muito mais dinheiro do que o previsto - em aviões e outros meios. Se a tal prevenção fosse feita - veja-se o que não se fez, por exemplo, em Pedrógão Grande - e se seguissem os ensinamentos de pessoas como Xavier Viegas, especialista climático, muito seria diferente. Mas faz parte da nossa cultura lusa adiar para amanhã o que podemos e devemos fazer hoje.

Se os incêndios são um enorme pesadelo, com prejuízos humanos e financeiros assustadores, o mesmo se passa noutras áreas. Veja-se o dinheiro e os recursos humanos que se gastam sempre que alguém se afoga e desaparece. As Forças Armadas enviam barcos patrulha e helicópteros, as outras autoridades deslocam meios para buscas, gastando-se, em média, quase 100 mil euros em cada uma dessas operações, segundo dizia um especialista há umas semanas ao Nascer do SOL. Se parte desse dinheiro fosse aplicado em nadadores salvadores e em mais praias vigiadas, certamente que se poupariam vidas e dinheiro.

Voltando aos incêndios, como é possível ano atrás de ano dizer-se que se vai mapear o país e que tudo terá de ser limpo, a tempo de evitar as tragédias? É que mesmo com todos os cuidados será impossível acabar com os incêndios, restando-nos por isso jogar cada vez mais na prevenção.