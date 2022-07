Corpo de homem guineese encontrado no rio Guadiana

Foi encontrado no domingo o corpo de um homem de 29 anos, de nacionalidade guineesene, que estava desaparecido, nas águas da Praia Fluvial Azenhas do Guadiana, em Mértola.

De acordo com um comunicado divulgado pela Autoridade Marítima Nacional (AMN), o alerta foi recebido pelas 13h20 de ontem, "através do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Beja, a informar que se encontrava uma criança desaparecida no rio Guadiana, na zona das Azenhas do Guadiana, tendo sido ativados para o local elementos do Comando-local da Polícia Marítima de Vila Real de Santo António".

Para o local, deslocaram-se elementos do INEM e da GNR, assim como dos Bombeiros Voluntários de Mértola, Aljustrel, Moura e Serpa.

Quando chegaram aos local, os operacionais aperceberam-se que não se tratava de uma criança mas sim de um homem de 29 anos, "tendo sido iniciadas de imediato buscas por terra e por via marítima".

"O corpo foi posteriormente encontrado submerso, por mergulhadores dos bombeiros, tendo sido recuperado para terra, onde foi declarado o óbito pelo Delegado de Saúde", escreve a AMN.

Foi contactado depois o Ministério Público (MP) e o corpo transportado para o Hospital de Beja.

A família da vítima está a ser assistida pelo Gabinete de Psicologia da Polícia Marítima, tendo o Comando-local da Polícia Marítima de Vila Real de Santo António tomou conta da ocorrência.