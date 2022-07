A situação não vai facilitar e nós não ajudamos

Num país embalado pelo fado e pelo fatalismo do destino há décadas, é normal que as circunstâncias sirvam para navegar ao ritmo das tradições, das atitudes rotinadas, dos poderes instalados e de um funcionamento comunitário assente, em excesso, no desenrasca. É por isso que a regra é termos atitudes e gestão de turno para as rotinas e pouco mais, sem grande planeamento ou exigência, em diversas áreas. É certo que estamos a sair de uma pandemia e que a guerra na Ucrânia está aí, mas a verdade é que os portugueses facilitam.

A conjugação de fatores que costuma ser nossa aliada, está, por agora, contra nós e sem planeamento, organização e eficácia, os desastres nos ritmos de vida suceder-se-ão, mesmo em relação às galinhas de ouro nacionais, como é o caso do turismo.

Boa parte do crescimento económico anterior a 2020 assentava num conjunto de dinâmicas positivas do turismo, em diversas expressões, algumas com impactos negativos estruturantes nas vidas das comunidades e dos territórios. Veio a pandemia e tudo parou. No regresso, com cortes nos recursos, voltou uma certa ganância em querer fazer omeletes sem ovos para aproveitar a recuperação das dinâmicas, em alguns casos, sem capacidade para responder às necessidades da procura com mínimos de qualidade. O resultado está à vista nos serviços e nos aeroportos, nos nacionais e nos internacionais, embora tenhamos de acabar com esta coisa de nos desculparmos com as desgraças partilhadas com os outros. Esta globalização dos problemas, já usada na pandemia, é miserável porque dá albergue ao imobilismo típico da gestão de turno e do desenrasca. Se os outros estão mal, nós não podemos querer estar nesse registo ou desculparmo-nos com as desgraças alheias.

Nas urgências, nos aeroportos, nos incêndios, numa certa perceção de insegurança e em tantos outros dos problemas dos nossos quotidianos, o que acontece não era previsível, não poderia ter sido mitigado ou corrigido? É claro que sim, mas o padrão é contar com as circunstâncias para que se possa gerir o dia-a-dia, sem grande visão, planeamento e eficácia na concretização, acorrendo ao que vai surgindo, sem moldar os pilares estruturantes do futuro, apesar deste surgir como cenoura nos discursos e nas opções de política.

Os casos e casinhos não surgem por geração espontânea. São o resultado de uma governação e de uma nação habituada a gerir o dia de hoje, sem que as instituições funcionem adequadamente e com a exigência cívica de uma comunidade atenta e ativa.

Como é possível que a justiça e as investigações judiciais demorem o tempo que demoram, com permanentes articulações com a comunicação social para julgar na praça pública e erradicar a presunção de inocência?

Como é possível que muito do exercício jornalístico se faça sem critério ou com entorses alinhados com interesses particulares, sem se perceber porque uns são notícia e outros não, com impulsos protagonizados por alegadas autoridades morais, como é o caso de José Gomes Ferreira, que não hesitou em participar em jornadas em estâncias de esqui a soldo do BES com outros camaradas de profissão, provavelmente protegidos pela reiterada opacidade do famoso Saco Azul do GES?

Como é possível que a exigência não seja colocada na correção das regras, da organização e do funcionamento para assegurar que, mesmo as denúncias enformadas por ódios pessoais, invejas ou agendas particulares têm as averiguações normais de um Estado de Direito sem serem transformadas num espetáculo para ganhar espetadores, vender jornais ou exercitar invejas?

O escrutínio nunca deveria ser um espetáculo, mas um ato normal de verificação da observância das regras, ser parte do funcionamento da comunidade, mas não é assim. Pelo menos para alguns, os que não têm o pedigree adequado, não frequentam alguns corredores ou não têm berço.

Portugal está assim, desfocado do essencial, sem capacidade de antecipar, de corrigir e de fazer, com agendas centradas nos rodapés da realidade do comum do cidadão e protagonistas incapazes ou desfasados do país real, além dos grandes centros, dos media e dos círculos de vivência de sempre. Há um problema, surge uma comissão ou um plano. O problema é que as circunstâncias são mais exigentes, as necessidades precisam de respostas rápidas e a estrutura, que não é mexida com senso, não consegue concretizar os serviços e as soluções adequadas. Quando a anterior solução governativa reduziu o horário de trabalho semanal na função pública não se intuía que, com a mesma organização, a capacidade de resposta seria insuficiente? Esperou-se que as circunstâncias não fossem adversas, mas veio a pandemia.

As circunstâncias não estão para brincadeiras, abusos de posição dominante por se estar na posse de uma maioria absoluta que confere estabilidade política formal ou excessivas navegações à vista perante demasiadas disfunções da sociedade portuguesa, que minam a crença no Estado, na comunidade e no indivíduo.

Face às circunstâncias, é preciso agir sobre a visão, a organização e as respostas, ir além da gestão corrente do turno, superar os bloqueios, as distorções, os interesses particulares, os preconceitos ideológicos e as faltas de critério. Será pedir demais?

NOTAS FINAIS

A GUERRILHA INSTALOU-SE. Aos olhos de todos, há um padrão de instalação de guerrilhas na sociedade portuguesa, muito além do sensato. No futebol, a coisa é evidente entre os clubes, mas agora até a Federação do alto do seu pedestal ensaia o registo com a Liga. Nos media, a Cofina reitera os impulsos de obsessão com a Media Capital e Mário Ferreira, sendo seguida pela Impresa, como se os telhados não albergassem uma proteção reiterada da banca e do sistema, passivos ambientais, sustentadas proximidades aos poderes e outras coisas que tais. Os guerrilheiros comportam-se como se fossemos todos estúpidos, ao ponto de acharem que não percebemos o que está a acontecer. Qualquer dia, para além da moda, dos consórcios de jornalistas que investigam material que lhes entregam, com exclusão de alguns, surgirão os consórcios de leitores, telespetadores e ouvintes para escrutinar de forma seletiva.

SAI UM FEITOR PARA AS QUINTINHAS DA SAÚDE. Portugal tem um problema com os pequenos poderes, as quintinhas. Para além da organização e dos recursos, um dos maiores desafios do Estado é o da proliferação de quintinhas sobre as áreas e os territórios. Federar, superar compartimentos e mobilizar para a resposta ao cidadão e às comunidades é o desafio permanente. Quem protagoniza tem de ter poder e meios para o fazer, já que os políticos, uma vez mais depois da pandemia, não o conseguem fazer. Parece que o SNS vai agora ter uma direção executiva. O Estado está sem critério. Aqui procura centralizar, no desmantelamento do SEF amplia as disputas de áreas e territórios entre a GNR e a PSP. Enfim.

Escreve à segunda-feira