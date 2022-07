Bebé encontrado enrolado numa toalha em Cascais

Um bebé foi encontrado, na noite deste domingo, enrolado numa toalha junto ao hotel Pestana em Cascais, nas imediações da Boca do Inferno.

A notícia foi inicialmente avançada pela SIC Notícias, que avançava que a criança tinha sido encontrada na praia no Guincho. Contudo, fonte do Comando Geral da PSP adiantou que o recém-nascido foi encontrado por jovens junto aquele hotel, escreve o Notícias ao Minuto.

O alerta foi dado pelas 23h50, adiantou à agência Lusa Bruno Carvalho, segundo comandante dos Bombeiros Voluntários do Estoril, "para a existência de um bebé num caixote do lixo junto ao Hotel Pestana, em Cascais. Quando a equipa se deslocou ao local não encontrou o bebé no caixote de lixo. Após encetadas buscas pelas imediações foi encontrado o recém-nascido nas traseiras do hotel com evidências de ter nascido há pouco tempo".

O bebé, do sexo masculino, foi "estabilizado no local por uma equipa de emergência pré-hospitalar dos bombeiros e transportado ao hospital de Cascais", disse ainda a mesma fonte.

A PSP esteve no local mas o caso foi entregue à Polícia Judiciária.