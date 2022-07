Siza Vieira vai fazer memorial a vítimas de abusos

Já foram recebidas mais de 360 queixas e pelo menos 17 foram reencaminhadas para o Ministério Público.A Comissão Independente para o Estudo de Abusos Sexuais de Crianças na Igreja Católica Portuguesa convidou o arquiteto Álvaro Siza Vieira para projetar um memorial às vítimas dos abusos. O anúncio foi feito pela estrutura num comunicado de balanço dos seis meses de atividade, indicando que o convite foi “prontamente aceite”.

A comissão indica que, a 3 de junho, tinha recebido 365 participações de abusos por membros da Igreja, tendo validado 338 e remetido 17 casos para o Ministério Público. A nota assinada pelo coordenador da comissão, Pedro Strecht, diz que um dos pedidos vertidos na maioria dos testemunhos prende-se com a “necessidade de materialização de pedido de perdão da Igreja Católica e respetivo compromisso sobre um futuro mais atento à prevenção e intervenção precoce nesses casos”.

A comissão volta a manifestar preocupação com a divulgação desta investigação, considerando que é desejável o reforço da sensibilização nas zonas do interior do país, assim como abaixo de Lisboa e Setúbal. Nesse sentido, apelam a que as dioceses se envolvam.