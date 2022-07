IPMA decide aviso vermelho no início da semana

O presidente do Instituto Português do Mar e da Atmosfera disse que a decisão sobre a ativação de um aviso vermelho, o mais grave, será decidida no início da semana em função da evolução da situação atmosférica, garantindo que há técnicos do IPMA a trabalhar 24 horas por dia.

Para já, Portugal está esta segunda-feira com aviso amarelo no litoral e aviso laranja no interior e, na terça-feira, praticamente todo em aviso laranja.

Até aqui os avisos vermelhos em termos meteorológicos só foram determinados em 2017. Miguel Miranda sublinhou, em declarações à RTP, que se está no início de uma situação complexa e prolongada, quer da atual vaga de calor, quer do verão, que vai ser vivido com o país em situação de seca.

Em termos operacionais, o Governo declarou situação de contingência a partir desta segunda-feira e até sexta-feira. Portugal também acionou já o mecanismo europeu de Proteção Civil e Espanha enviou este domingo dois aviões.