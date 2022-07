Adele admite que se sentiu “péssima” depois de fãs se sentirem "traídos" pelo seu emagrecimento

Recentemente, a cantora Adele falou sobre a reação do público ao ver a sua grande perda. Numa entrevista à BBC, a cantora revelou que recebeu diversos comentários negativos ao mostrar a mudança no visual, em 2020, com a partilha de uma fotografia do seu aniversário de 32 anos.

Enquanto alguns fãs elogiaram a sua aparência, outros criticaram-na severamente, alegando que esta se havia “rendido aos padrões de beleza”. “Senti-me péssima por algumas pessoas acharem que esses comentários significariam que elas não estavam com boa aparência ou que não eram bonitas,” explicou.

Segundo a Rolling Stones, a cantora inglesa perdeu cerca de 40 quilos ao longo de dois anos porque ficou “viciada” em exercício físico enquanto lidava com o divórcio com Simon Konecki. “Foi por causa da minha ansiedade,” explicou à Vogue britânica. “Foi a treinar que eu me sentia melhor. Nunca foi sobre perder peso, sempre foi sobre ficar forte e estar o máximo de tempo todos os dias sem o telemóvel”, elucidou.

Por isso, a artista sentiu-se “péssima” por acharem que a mudança de peso tinha a ver com questões estéticas, mas também entendeu que muitos fãs “não sabiam por aquilo que esta estava a passar”: “Alguns dos comentários que vi eram de jovens com 15 anos. E houveram algumas outras pessoas que se sentiram muito traídas por mim, dizendo: ‘Oh, ela cedeu à pressão disso!’,”, revelou.

“Isso não me incomodou porque não são essas pessoas que estão a segurar a minha mão às quatro da manhã quando eu estou a chorar de ansiedade e a precisar de uma distração!”, completou. Além disso, Adele revelou que entende a curiosidade das pessoas sobre o seu corpo dela, pois não tem por hábito partilhar pormenores sobre a sua vida como outros artistas.

“O meu corpo foi objetificado durante toda a minha carreira. Ou sou muito grande ou muito pequena. Ou sou gostosa ou não sou,” afirmou. “Eu incentivava uma boa relação com o corpo na época e continuo a fazê-lo agora. Sinto-me mal por ter feito alguém se sentir horrível consigo mesmo, mas esse não é o meu trabalho. Estou a tentar resolver a minha própria vida”, frisou.