Anitta obrigada a parar concertos durante um mês devido a operação

Ao fim de nove anos de dores, a cantora brasileira Anitta, teve uma resposta e, sexta-feira, 8 de julho, recorreu às redes sociais para partilhar com os fãs aquilo que se passa: a artista foi diagnosticada com endometriose.

Na publicação, Anitta revela que “tentou tudo” o que era recomendado pelos médicos: “Todas as dicas, conselhos, técnicas que os médicos me deram (ou até o Google), eu já tentei. E nada”, contou. Segundo a mesma, foi necessário esperar nove anos “para que fosse pedida uma ressonância magnética que finalmente desvendou o problema de saúde de que sofre”. Apesar de não ter revelado a data, Anitta explicou que “já tem cirurgia marcada para resolver a questão” e esta deverá suceder após o concerto de dia 17, no festival MEO Marés Vivas, em Gaia.

Além disso, a artista brasileira afirma que não poderá "fazer muito esforço" durante um mês, afirmando que a operação procurará interromper "anos de sofrimento".

A doença afeta mulheres em idade reprodutiva e é causada pela presença de tecido endometrial fora do útero.

"Eles diziam que a higiene era muito importante. E usar preservativo. E urinar após a relação. E beber muita água. E outras coisinhas que eu nos meus 9 anos de sofrimento já estava cansada de escutar", escreveu no Twitter, desabafando sobre a dificuldade dos médicos em chegar a um diagnóstico claro. "Não é normal a gente viver com essa dor assim para sempre", rematou a artista.