Pedro Gouveia Alves é o novo presidente da ASFAC

Pedro Gouveia Alves é o novo presidente da direção da Associação de Instituições de Crédito Especializado (ASFAC), sucedendo a Duarte Gomes Pereira, eleito em fevereiro do ano passado, que passa a assumir o cargo de secretário-geral da instituição.

O novo presidente da direção é CEO do Montepio Crédito desde abril de 2012 e, na ASFAC, foi presidente do conselho fiscal desde 2012, integrando a direção desde o ano passado. “Com a clara missão de contribuir para o desenvolvimento do crédito aos consumidores, de forma responsável e sustentável, a Associação irá continuar a representar os seus Associados, dando a conhecer de forma transparente a atividade do financiamento especializado ao consumo e as suas práticas, contribuindo para o desenvolvimento da economia” afirma Pedro Gouveia Alves.

Licenciado em Economia pela Universidade Católica, mestrado em Finanças pelo ISCTE e com diversos cursos em gestão estratégica, de marketing e de informação de gestão, Pedro Gouveia Alves conta com 30 anos de experiência na banca e exerceu, ao longo dos anos, múltiplas funções diretivas.

Duarte Gomes Pereira, que assume o cargo de secretário-geral, deixando, assim, as funções de Head of Legal & Compliance no Banco Credibom, considera que com estas alterações “são reforçadas as funções e atividades da ASFAC com uma dedicação em exclusividade, numa altura de grandes desafios, quer nacionais, quer internacionais e que criaram novas exigências às empresas e às instituições que as representam, reforçando o papel do crédito ao consumo no desenvolvimento da economia nacional”.

A direção da ASFAC é ainda composta por Leonor Santos (BNP Paribas Personal Finance), que mantém a Vice-presidência, Inês Medina (Wizink) e Carla Araújo (Unicre), na qualidade de vogais.

Recorde-se que a ASFAC é a entidade que representa o setor do financiamento especializado do consumo em Portugal e é composta por 28 membros.