EUA. Joe Biden quer reunir histórias sobre violência armada

Joe Biden, Presidente dos Estados Unidos da América, pediu esta quarta-feira aos norte-americanos que lhe enviem relatos sobre como foram afetados por atos violentos com armas de fogo.

"Quero ouvi-vos. Enviem-me uma mensagem de texto para (302) 404-0880 partilhando como a violência armada afetou a vossa comunidade. Se estiverem de acordo, talvez eu partilhe a vossa história", disse o presidente, através de uma mensagem publicada no Twitter, explicando ainda que está a preparar o discurso para um evento que acontecerá na segunda-feira para celebrar tramitação da lei de controlo de armas que o Congresso aprovou no final de junho.

O acordo, subllinhe-se, foi uma medida histórica entre democratas e republicanos para fortalecer o controlo de armas de fogo após os últimos tiroteios em massa nos EUA, e foi alcançado no Senado um mês após o massacre em Uvalde (Texas), onde um jovem invadiu uma escola primária e matou 19 crianças e duas professoras uma arma semiautomática que tinha comprado legalmente.

A lei inclui uma revisão do processo de compra de armas para menores de 21 anos e estende a todo o país as leis de "alerta de perigo" ("Red Flag"), o que possibilita a ativação de um procedimento legal que confisca armas de fogo àqueles que representam perigo.

On Monday I'm hosting a celebration of the passage of the Safer Communities Act. I'm working on my remarks this afternoon.



I want to hear from you. Text me at (302) 404-0880 and share how gun violence has impacted your community. If it's okay with you, I may share your story. pic.twitter.com/mfsthQSNcp