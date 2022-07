Reino Unido. Ministro da Defesa fora da corrida à sucessão de Boris Johnson

Ben Wallace, ministro da Defesa britânico, considerado um dos favoritos à corrida de sucessão de Boris Johnson como primeiro-ministro, anunciou que ficará de fora da disputa à liderança do Partido Conservador.

"Após cuidadosa consideração e discussão com colegas e familiares, tomei a decisão de não entrar na disputa pela liderança do Partido Conservador. Estou muito grato a todos os meus colegas parlamentares e membros em geral que prometeram apoio", escreveu, este sábado, no Twitter. Wallace disse ainda que "não foi uma escolha fácil", mas frisou estar concentrado no trabalho atual de "manter este grande país seguro".

Concluiu a mensagem dizendo: "Desejo boa sorte a todos os candidatos e espero que voltemos rapidamente a concentrar-nos nas questões para as quais todos fomos eleitos".

A sucessão de Boris Johnson irá ser decidida numa eleição interna cujo calendário vai ser anunciado na próxima semana, prevendo-se que o processo se prolongue até setembro. Depois, a eleição será feita em duas fases, começando com uma série de votações circunscrita ao grupo parlamentar para reduzir os candidatos a apenas dois finalistas. O vencedor será escolhido numa segunda fase, pelos quase 200.000 militantes do Partido.

After careful consideration and discussing with colleagues and family, I have taken the decision not to enter the contest for leadership of the Conservative Party. I am very grateful to all my parliamentary colleagues and wider members who have pledged support. 1/2