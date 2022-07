Calor. Portugal com avisos laranja devido a temperaturas elevadas

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou, este sábado, 16 distritos em aviso laranja devido ao calor, com os termómetros a chegarem aos 42 graus Celsius, em Santarém. As exceções no mapa laranja são poucas: Viana do Castelo, com temperatura máxima de 32ºC, e Faro, a chegar aos 35º.

O IPMA aponta ainda 41º para Évora e 40º para Braga, Lisboa e Beja. Nos restantes distritos, as máximas variam entre os 33º e os 39º.

As Regiões Montanhosas da Madeira estão estão sob aviso laranja, o resto do arquipélago, contudo, está em aviso amarelo. A previsão da temperatura máxima é de 27º para a ilha da Madeira e de 24º para Porto Santo.

No que diz respeito às mínimas, estas devem variar entre 16º e 25º no Continente, 18º e 20º na Madeira, e 17º e 18º nos Açores.