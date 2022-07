Reino Unido. Ex-ministro das Finanças britânico, candidato à sucessão de Boris Johnson

Rishi Sunak, ex-ministro das Finanças britânico, anunciou esta quarta-feira a sua candidatura para suceder a Boris Johnson como líder do Partido Conservador. Sunak foi uma das primeiras caras do Executivo a anunciar a demissão, na segunda-feira, e é considerado um dos favoritos da corrida.

Nas suas redes sociais, Sunak, de 42 anos, lançou a campanha "Ready4Rishi" ("Pronto para Rishi), e que vem com um vídeo promocional e um slogan, salientando a necessidade de "restaurar a confiança, reconstruir a economia e reunificar o país".

Recorde-se que Boris Johnson, primeiro-ministro do Reino Unido, anunciou na quinta-feira a renúncia do seu cargo, apesar de continuar no poder até que os "conservadores" escolham o substituto.

Nas sondagens, Sunak é um dos mais reconhecidos e populares entre eleitores e militantes da sua família política.

I’m standing to be the next leader of the Conservative Party and your Prime Minister.



Let’s restore trust, rebuild the economy and reunite the country. #Ready4Rishi



