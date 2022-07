Isabel II expressa "profunda tristeza" pela morte de Shinzo Abe

A rainha Isabel II expressou, esta sexta-feira, a sua "profunda tristeza" pelo assassinato de Shinzo Abe, ex-primeiro-ministro japonês, baleado mortalmente no Japão durante um comício eleitoral.

"A minha família e eu ficámos profundamente entristecidos ao ouvir a notícia da morte súbita e trágica do antigo primeiro-ministro Shinzo Abe", afirmou a monarca, através de uma mensagem enviada ao imperador do Japão, Naruhito. "Tenho boas recordações de ter conhecido Abe e a sua esposa durante uma visita ao Reino Unido em 2016. O seu amor pelo Japão e o seu desejo de forjar laços cada vez mais estreitos com o Reino Unido eram claros."

No final da mensagem, a rainha, de 96 anos, transmitiu as suas "mais profundas condolências para com a família e o povo do Japão neste momento difícil".