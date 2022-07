Açores. Sismo de 2,0 na escala de Richter

A ilha de São Jorge sofreu, esta sexta-feira, um sismo de magnitude 2,0 na escala de Richter, anunciou o Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores (CIVISA).

O abalo foi registado às 12h26 (13h26, em Lisboa), com o epicentro a cerca de um quilómetro a sudeste de Beira, diz o CIVISA, em comunicado. O abalo foi sentido com intensidade máxima III na escala de Mercalli Modificada na freguesia da Urzelina, no concelho de Velas.

A mesma fonte adianta que, na sequência do sismo, foram contabilizados 41.951 eventos de baixa magnitude e de origem tectónica."Entre as 00:00 e as 10:00 de hoje [quinta-feira] foram contabilizados aproximadamente 160 sismos", lê-se ainda. Até ao momento, "foram identificados cerca de 295 sismos sentidos pela população".