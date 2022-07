Detida mulher de 69 anos por violência doméstica em Castro Daire

Uma mulher de 69 anos foi detida, pela segunda vez, por suspeita do crime de violência doméstica contra o marido, no concelho de Castro Daire, segundo informação da Guarda Nacional Republicana (GNR).

"O Comando Territorial de Viseu, através do Posto Territorial de Castro Daire, no dia seis de julho, deteve uma mulher de 69 anos por violência doméstica, no concelho de Castro Daire", informou a Guarda.

Os militares da GNR deslocaram-se à residência do casal, "no decorrer de uma situação de violência doméstica, em que uma mulher ameaçava a vítima, seu marido de 73 anos", tendo conseguido retirá-lo local seguro, no entanto, a agressora barricou-se no interior da cassa com uma faca.

“Após cerca de duas horas de diálogo com a agressora, com o objetivo de a acalmar, foi possível aos militares da Guarda entrarem na residência, detê-la e apreender a faca", lê-se no comunicado da GNR, que dá ainda conta de que a agressora já tinha sido detida, no início do mês de junho, pelo mesmo crime, tendo ficado proibida de se aproximar ou contactar o marido.

A GNR aproveitou a oportunidade para sublinhar, no mesmo comunicado, que a violência doméstica é um crime público e que "denunciar é uma responsabilidade coletiva".