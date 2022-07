Morreu antigo PR angolano José Eduardo dos Santos

O antigo presidente de Angola José Eduardo dos Santos morreu, esta sexta-feira, aos 79 anos, segundo informação avançada pela presidência angolana.

José Eduardo dos Santos morreu "pelas 11h10, em Barcelona, após prolongada doença", lê-se no comunicado oficial.

"O Executivo da República de Angola leva ao conhecimento da opinião pública nacional e internacional, com um sentimento de grande dor e consternação, o falecimento de Sua Excelência o ex-Presidente da República, Engenheiro José Eduardo dos Santos, ocorrido hoje às 11h10 (10h10 em Lisboa), (...) após prolongada doença".

"O Executivo da República de Angola inclina-se, com o maior respeito e consideração, perante a figura de um estadista de grande dimensão histórica, que regeu durante muitos anos com clarividência e humanismo os destinos da Nação Angolana, em momentos muito difíceis", lê-se no mesmo comunicado.

Além de apresentar "profundos sentimentos de pesar", a Presidência angolana aproveita ainda para apelar à "serenidade de todos neste momento de dor e consternação".

Entretanto, o atual Presidente do país, João Lourenço, já veio decretar cinco dias de luto nacional na sequência da morte de José Eduardo dos Santos, com início este sábado.

Recorde-se que o ex-Presidente angolano estava internado há semanas, nos cuidados intensivos do Centro Médico ‘Teknon’, na cidade espanhola de Barcelona, onde era acompanhado, devido aos seus problemas de saúde, desde 2006.

Foi Presidente de Angola entre 1979 e 2017, tendo sido um dos líderes mundiais com maior longevidade no poder.