Os festivais de Verão regressaram este ano a Portugal após duas temporadas de cativeiro onde foram proibidos qualquer tipo de eventos de massas que pudessem fazer perigar a saúde pública. Não é preciso estar muito atento a este fenómeno para perceber a quantidade de oferta existente, um pouco para todos os gostos e carteiras. De norte a sul do país, passando pelas ilhas, muitos serão os motivos para sair de casa, dançar e conviver em grupo. É aliás um cenário que se repete ano após ano, só interrompido por culpa da pandemia e que se vem acentuando cada vez mais. Dizem que um dos principais motivos para termos uma agenda pejada de concertos e animação tem a ver com as nossas condições meteorológicas e de segurança mas também pela forma que estamos habituados a desenvolver dinâmicas para o turismo.

Pessoalmente nunca fui muito adepto de grandes concentrações de pessoas, à exceção da romaria habitual com o meu pai aos jogos do Benfica e mesmo aí gosto da minha paz e tranquilidade. Talvez porque ainda tenha na memória alguns festivais e concertos a que assisti quando era mais novo e a recente festa dos Santos Populares em Lisboa, onde pude constatar fracas condições estruturais, dificuldade de acesso a casas de banho e transportes para que pudesse sair rapidamente e voltar para casa ou para o sítio onde estava alojado. Para mim, só faz sentido ir a um sítio e divertir-me se conseguir ter as condições que preciso para que o possa fazer sem ter que levar com “filmes” para entrar e de cada vez que me apeteça comer, ir à casa de banho ou sair dali para fora.

Esta semana, a convite de um amigo meu e como pretexto para brindarmos a um amigo em comum que já não está entre nós resolvi aceitar o repto e ir até ao NOS Alive onde nunca tinha ido. Devo dizer que fiquei impressionado com a qualidade da organização como aliás tinha já ficado também das últimas vezes a que fui a um evento do género, pré-covid. A entrada fez-se de forma simples e rápida, muitos e bons espaços para comer sem aquelas filas enormes que nos fazem desistir a meio e as casas de banho limpas (na medida do possível) e em quantidade suficiente. Para sair, desloquei-me à praça de táxis mais próxima e não demorei um minuto para o apanhar. Devo aliás constatar a forma simpática como fui tratado quer na vinda quer na volta. É aliás cada vez mais lugar comum o meu regresso aos táxis ao invés dos Uber que estão com um serviço cada vez mais deficiente e que se tentam aproveitar deste tipo de eventos para colocar preços estapafúrdios aproveitando-se da necessidade das pessoas. Paguei de Campo de Ourique para Algés 10 euros já com um euro e meio de gorjeta quando a app me estimava um valor de 24€ devido à procura, dizem eles.

Voltando aos festivais, conforme a linguagem corrente, “não é a minha cena” mas registo com agrado o clima saudável de diversão e as condições fantásticas do recinto. O ambiente, esse, na quarta feira fez-me sentir num misto de Praia Grande com a Praia da Oura. Num canto o social todo e muitos turistas pelo meio. O cartaz também me encheu as medidas com alguns dos meus artistas preferidos. The Strokes à cabeça mas também Jungle e Parov Stelar. Voltei para casa satisfeito, de forma rápida e segura. Neste caso é tudo o que importa.