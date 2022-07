Como se gastam 153 milhões de euros numa obra fantasma

Ferreira do Amaral, o ministro das Obras Públicas de Cavaco Silva, um dos homens que fez mais obra, confessou um dia que não inventou nada, bastando-lhe abrir as gavetas do gabinete e ver os projetos que lá estavam. Depois, foi só pôr em marcha as ideias que já tinham sido discutidas dezenas de vezes.

Se não tivesse feito aquilo, tudo seria diferente. Se... Portugal não fosse um país adiado tudo seria mesmo diferente! A propósito das indefinições do novo aeroporto fomos pesquisar outras grandes obras que não passaram das maquetas e algumas que hão de ver a luz do dia depois de muita polémica e muitos milhões gastos. Se pensarmos que já foram gastos mais de 153 milhões no famoso TGV que ligará Lisboa a Madrid, percebemos um pouco melhor como é este país. Alguém viu um quilómetro de ferrovia? Eu não. É que somos a nação que gasta milhões em estudos, mas que depois ficam na gaveta, apesar das imensas discussões públicas. Quanto ao aeroporto, atentemos no que dizia o Diário da República de 8 de março de 1969. “Após a guerra, entre 1959 e 1967, o tráfego de passageiros passou de 428 000 para 1 422 000, e estudos de previsão recentes, feitos por firmas especializadas na matéria, anunciam que atingirão os 4 milhões de passageiros em 1975 e talvez 8,5 milhões em 1980”. “Impõe-se, portanto, enfrentar o problema rapidamente, tanto mais que o País não pode perder a posição privilegiada que tem quanto às comunicações aéreas, quer no plano internacional, quer no plano interno, como consequência da distribuição geográfica do seu território por vários continentes e da situação da metrópole na periferia atlântica da Europa”. Isto é de 1969!

Ferreira do Amaral, o ministro das Obras Públicas de Cavaco Silva, um dos homens que fez mais obra, confessou um dia que não inventou nada, bastando-lhe abrir as gavetas do gabinete e ver os projetos que lá estavam. Depois, foi só pôr em marcha as ideias que já tinham sido discutidas dezenas de vezes. Com a famosa bazuca esperava-se que o Governo tirasse algum coelho da cartola e que o pudesse explicar ao país. Mas com o que temos visto, vamos continuar a ser o país do se..., sem explicar nada a ninguém. Qual será a razão para não copiarmos o sistema nórdico, no que diz respeito aos gastos públicos? Teremos que ficar sempre na escuridão?